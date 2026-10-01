ارتفاع الديزل يقلب حسابات النقل.. الشاحنات الكهربائية تصبح أوفر في 6 أسواق أوروبية

أدى الارتفاع الكبير في أسعار الديزل المرتبط باضطرابات أسواق الطاقة خلال الصراع المرتبط بإيران إلى تغيير حسابات تشغيل الشاحنات في عدد من الأسواق الأوروبية، حيث أصبحت الشاحنات الكهربائية أقل تكلفة من نظيراتها التي تعمل بالديزل عند احتساب إجمالي تكلفة الملكية.

وكشف تحليل أجرته منظمة النقل والبيئة Transport & Environment أن الشاحنات الكهربائية أصبحت أوفر من شاحنات الديزل في ستة أسواق رئيسية داخل الاتحاد الأوروبي، هي هولندا وألمانيا والدنمارك والسويد وفرنسا وبلجيكا، وهي أسواق تمثل نحو 46% من تسجيلات الشاحنات الثقيلة الجديدة في الاتحاد.

ووفقا للتحليل، فإن شراء شاحنة كهربائية خلال 2026 يمكن أن يحقق وفورات على مدى خمس سنوات تصل إلى 100 ألف يورو في هولندا، ونحو 85 ألف يورو في ألمانيا، و69 ألف يورو في الدنمارك مقارنة بالشاحنات التي تعمل بالديزل.

وتشير البيانات إلى أن مشغلي الشاحنات في هذه الأسواق يستطيعون استرداد فارق سعر الشراء الأولي للشاحنة الكهربائية خلال نحو عامين، وفقا لحسابات إجمالي تكلفة الملكية.

وكان ارتفاع سعر شراء الشاحنات الكهربائية وضعف انتشار البنية التحتية للشحن من أبرز العوامل التي أخرت انتشارها في أوروبا، إلا أن ارتفاع تكاليف تشغيل شاحنات الديزل أدى إلى تغيير المعادلة الاقتصادية.

ويرتبط جزء من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود باضطرابات سوق النفط الناتجة عن الصراع المرتبط بإيران، وهو ما رفع تكاليف النقل والتشغيل في عدد من الأسواق الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركات تصنيع الشاحنات الأوروبية منافسة متزايدة من الشركات الصينية، التي تدخل الأسواق العالمية بطرازات كهربائية بأسعار أقل.

ووفقا لتحليل نقلته رويترز، تقدر تكلفة بعض الشاحنات الكهربائية المصنعة في الصين بنحو 210 الاف يورو، مقابل حوالي 265 ألف يورو لنظيراتها الأوروبية.

وتشير هذه التطورات إلى أن ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر فقط على تكاليف تشغيل الشاحنات التقليدية، وإنما يعيد أيضا تشكيل الحسابات الاقتصادية المتعلقة بالتحول إلى الكهرباء، خصوصا في الأسواق التي تمتلك بنية تحتية أفضل للشحن.