معركة الـ5.7 مليار دولار.. أبل تستأنف ضد حكم تاريخي بسبب تقنية في هواتفها فما القصة؟

واجهت شركة أبل لضربة قضائية قياسية بعد أن ألزمتها هيئة محلفين فدرالية في مدينة سان دييجو الأمريكية وذلك بدفع تعويضات مالية ضخمة وتبلغ نحو 5.72 مليار دولار لصالح شركة Taction Technology

انتهاك براءات اختراع

على خلفية قضية انتهاك براءات اختراع. ويُعد هذا الحكم الصادر في أواخر سبتمبر 2026 الأكبر من نوعه في تاريخ قضايا براءات الاختراع التقنية داخل الولايات المتحدة.

وتتمحور القضية، والتي بدأت أروقتها القانونية منذ عام 2021، وذلك حول تقنية Taptic Engine؛ وهو نظام المحرك الخطي المسؤول عن توليد الاهتزازات الدقيقة وردود الفعل اللمسية (Haptic Feedback) والتي يشعر بها المستخدم عند تفاعله مع الشاشة أو الأزرار في أجهزة آيفون (منذ طراز iPhone 6s) وساعات Apple Watch.

تجربة لمسية مميزة

ووفقًا لقرار المحكمة، تبين أن "أبل" انتهكت براءتي اختراع أمريكيتين تحملان الرقمين US 10,659,885 وUS 10,820,117. وتغطي هاتان البراءتان تكنولوجيا تعتمد على تخميد كهرومغناطيسي لإنتاج اهتزازات منخفضة التردد وعالية الجودة تمنح المستخدمين تجربة لمسية مميزة ومحسنة.

وعلى الرغم من القيمة المالية الهائلة للحكم، فقد خلصت هيئة المحلفين إلى أن انتهاك "أبل" لم يكن متعمدًا. ويُمثل هذا الجانب نقطة قانونية هامة لصالح صانعة الآيفون، إذ يمنع القانون الفدرالي فرض عقوبات تعويضية مضاعفة قد تصل تلك العقوبات إلى ثلاثة أضعاف القيمة الأصلية في حالات الانتهاك العمدي.



من جانبها، سارعت شركة أبل بالإعلان عن رفضها التام لنتائج المحاكمة وقيمة التعويضات، مؤكدة عزمها عاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية. وشددت الشركة في بيان رسمي على أن محرك Taptic Engine الخاص بها يختلف جوهريًا في تصميمه وآلية عمله عن التكنولوجيا المملوكة لشركة Taction.

كما أشارت إلى أن الاختبارات الفنية المعروضة أثناء المحاكمة تدعم موقفها بعدم استخدام أي من تقنيات الشركة المدعية. وتمر القضية حاليًا بمرحلة إجراءات ما بعد المحاكمة، مما يتيح لأبل فرصة المطالبة بتخفيض قيمة التعويض قبل الانتقال رسميًا إلى مرحلة الطعن والاستئناف.