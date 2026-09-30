كاميرا هاتف Galaxy S27 Ultra تستعد لحل أكبر أزمتين في تصوير سامسونج

كشفت تسريبات جديدة أن شركة «سامسونج» تجهز ترقيات ثورية لكاميرا هاتفها المرتقب «Galaxy S27 Ultra».

وتستهدف الشركة الكورية علاج أزمتين بارزتين عانى منهما المستخدمون طويلاً في هواتفها الرائدة السابقة.

كاميرا هاتف Galaxy S27 Ultra

أوضح المسرب الشهير «Ice Universe» تفاصيل الكاميرا، بأن الهاتف يعتمد على مستشعر رئيسي جديد بدقة 200 ميجابكسل لجمع الضوء بكفاءة أعلى.

وتشمل الكاميرات الخلفية أيضاً عدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل وأخرى للزوايا العريضة بنفس الدقة.

وتعالج المنظومة الجديدة مشكلة توهج الإضاءة المفرط وتمنع تشوه أطراف الأجسام شديدة السطوع.

وتمنح هذه الترقيات الصور ألواناً أكثر دفئاً وطبيعية مقارنة بنتائج هاتف «Galaxy S26 Ultra».

صور ليلية أنقى

نجحت سامسونج في تقليل التحبيب والتشويش المزعج الذي يظهر في الأماكن المظلمة أثناء الليل.

وتمنح هذه المعالجة الذكية الصور الليلية نقاءً ملحوظاً ونعومة فائقة في مناطق الظلال الصعبة.

ولا يزال الغموض يحيط بمدى قدرة الهاتف على حل معضلة تشويش الأجسام السريعة.

ويعاني مستخدمو جلاكسي عادة من ضبابية اللقطات عند تصوير الأطفال أو الحيوانات أثناء حركتهم.

ويترقب عشاق التقنية إطلاق السلسلة رسمياً بعد نحو أربعة أشهر لمعرفة حسم هذا الملف.