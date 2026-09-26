تسريبات تكشف مفاجأة سامسونج.. أول سماعات أذن بتصميم المشبك

تعمل شركة سامسونج، وفقا لتقارير، على تطوير أول سماعات أذن بتصميم المشبك Clip-on، والتي قد تحمل اسم Galaxy Buds On بدلا من اسم Galaxy Able الذي ظهر في تسريبات سابقة.

وكشفت صور جديدة، نشرها موقع Android Headlines، عن التصميم المتوقع للسماعات.

وتأتي سماعة سامسونج Galaxy Buds On بتصميم مختلف عن سماعات الأذن التقليدية، إذ تشبه إلى حد ما الأقراط، وتثبت في الأذن من الجانبين.

ويستقر أحد أجزاء السماعة بالقرب من قناة الأذن ويضم مكبر الصوت، بينما يبقى الجزء الآخر خارج الأذن، كما تحتوي السماعات على ميكروفون لإجراء المكالمات الهاتفية.

تقنية تتيح سماع الأصوات المحيطة



من المتوقع أن تعتمد سامسونج في السماعات الجديدة على تقنية التوصيل الهوائي المفتوح Open-ear Air Conduction، ما يسمح للمستخدم بالاستماع إلى الموسيقى دون إغلاق الأذن بالكامل.

وقد تتيح هذه التقنية أيضا للمستخدم سماع الأصوات المحيطة أثناء ارتداء السماعات، وهو ما قد يكون مفيدا أثناء المشي أو ممارسة التمارين الرياضية أو الأنشطة المختلفة.

Galaxy Buds On

مزايا ذكية للتحكم في الصوت



لا تقتصر Galaxy Buds On على التصميم المختلف، إذ يتوقع أن تتضمن مجموعة من المزايا الذكية.

وقد يتمكن المستخدمون من التحكم في بعض وظائف السماعات من خلال تحريك الرأس، إلى جانب إمكانية ضبط مستوى الصوت تلقائيًا. فعند دخول المستخدم إلى مكان أكثر ضوضاء، يمكن للسماعات رفع مستوى الصوت تلقائيا.

كما قد تدعم السماعات المساعدات الصوتية، بما في ذلك Bixby وGemini، وفقا للتقارير المتداولة.

ميزة لاكتشاف النوم

ومن بين المزايا الأخرى التي يشاع أن سامسونج تعمل عليها، خاصية اكتشاف النوم، حيث يمكن للسماعات التعرف على دخول المستخدم في حالة النوم وإيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيا.

Galaxy Buds On

ويمنح تصميم السماعات القابلة للتثبيت بالأذن ميزة إبقاء قناة الأذن مفتوحة، إلا أن هذا النوع من السماعات قد لا يقدم المستوى نفسه من جودة الصوت أو عزل الضوضاء الذي توفره سماعات الأذن التقليدية التي تدخل داخل قناة الأذن.

ومع استمرار ظهور المزيد من التسريبات، تترقب الأنظار ما إذا كانت سامسونج ستقدم بالفعل Galaxy Buds On بهذا التصميم المختلف والمزايا الذكية عند الكشف الرسمي عنها.