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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمهيدًا لافتتاح المرحلة الإعدادية.. محافظ جنوب سيناء يتابع توسعات مدرسة جيل أكتوبر بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء خلال جولة المتابعة
محافظ جنوب سيناء خلال جولة المتابعة
ايمن محمد

تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مدرسة جيل أكتوبر للتعليم الأساسي بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال 

 الجارية بالمدرسة، تمهيدًا لتشغيل المرحلة الإعدادية.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمهندس حمودة نعمان بدر، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وكان في استقبال المحافظ مدير المدرسة.

وتفقد المحافظ أعمال التوسعات الجارية بالمدرسة، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وإتاحة فصول ومنشآت تعليمية جديدة، بما يسهم في استيعاب أبناء منطقة الهضبة، ويدعم في تقديم الخدمات التعليمية، تمهيدًا لبدء تشغيل المرحلة الإعدادية بالمدرسة.

واستمع اللواء الدكتور إسماعيل كمال إلى شرح حول الموقف التنفيذي لأعمال التوسعة ومعدلات الإنجاز، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وتجهيز الفصول والمنشآت التعليمية اللازمة، بما يضمن جاهزية المدرسة لاستقبال طلاب المرحلة الإعدادية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، ومراعاة جودة التنفيذ، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز، مؤكدًا أن التوسع في المنشآت التعليمية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس يمثلان أحد محاور تطوير منظومة التعليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وتأتي أعمال التوسعة في إطار جهود محافظة جنوب سيناء للتوسع في إنشاء وتجهيز الفصول والمنشآت التعليمية، ومواكبة الزيادة في أعداد الطلاب، وتحقيق الاستفادة المثلى من المدارس القائمة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة.

جنوب سيناء المحافظ متابعة توسعات شرم الشيخ

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