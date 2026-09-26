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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة

الأونروا
الأونروا
فرناس حفظي

أثار تصريح مسؤول في «مجلس السلام» في غزة، بشأن انتهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» جدلًا، بالتزامن مع بحث مستقبل الوكالة ودورها في قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إن «زمن الأونروا قد انتهى»، مشيرًا إلى أن بعض برامج الوكالة قد تستمر إذا ثبتت الحاجة إليها، وأن موظفين منها يمكن أن يواصلوا العمل وفق ترتيبات وضوابط جديدة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في آليات تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، في إطار الترتيبات التي يجري بحثها للقطاع.

حماس ترفض إنهاء دور الأونروا

من جانبها، رفضت حركة حماس التوجهات الرامية إلى إنهاء دور الأونروا أو استبعادها من ترتيبات غزة، مؤكدة تمسكها بالدور الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الحركة أن إنهاء عمل الأونروا يمثل مساسا بدورها الأممي وبالخدمات التي تقدمها للفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تتمسك بالوكالة

في المقابل، جددت الأمم المتحدة تمسكها بولاية الأونروا، مؤكدة أهمية استمرار دورها في تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وشدد مسؤولون أمميون على أن احتياجات الفلسطينيين لا تزال قائمة، وأن الوكالة تمتلك خبرات وبنية ميدانية واسعة في غزة، ما يجعل مستقبل دورها أحد الملفات الرئيسية المطروحة في النقاشات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

مجلس السلام غزة وكالة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

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