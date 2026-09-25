«حماية الصحفيين» تحذف 22 فلسطينيا من قائمة قتلى الصحافة في غزة

أعلنت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) حذف 22 شخصًا من قاعدة بياناتها للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قُتلوا خلال الحرب في غزة، عقب مراجعة شاملة أجرتها اللجنة للحالات المسجلة بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2026، استنادًا إلى معلومات جديدة ظهرت بشأن بعض الحالات.

وقالت اللجنة إن المراجعة أفضت، إلى جانب حذف 22 اسمًا، إلى إعادة إدراج 6 أشخاص في القائمة وإعادة تصنيف 12 حالة أخرى، مؤكدة أن قراراتها استندت إلى معاييرها المعتمدة لتحديد من يُعد صحفيًا أو عاملًا في وسائل الإعلام، وليس إلى الانتماءات أو المواقف السياسية للأفراد.

وأوضحت لجنة حماية الصحفيين أن المراجعة جاءت بعدما نشرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني بيانات نعي وصفت بعض الأشخاص المدرجين سابقًا في قائمة اللجنة بأنهم مقاتلون.

وبحسب اللجنة، فإنها تستبعد من قاعدة بيانات الصحفيين كل من يثبت أنه كان يشارك مباشرة في الأعمال القتالية وقت مقتله، مشيرة إلى أن وجود صلة أو ارتباط بجماعة مسلحة لا يعني تلقائيًا استبعاد الشخص من تعريف الصحفي، ما لم تتوافر أدلة على مشاركته المباشرة في الأعمال العدائية.

ومن بين الأسماء التي أزيلت من القائمة عبد الله إياد برايس، الذي كان يعمل مصورًا رئيسيًا لقناة تابعة لوزارة التربية والتعليم التي تديرها حماس، وقُتل في يناير 2024 خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلته في خان يونس، وفق ما أوردته اللجنة في إطار مراجعتها.

وأكدت اللجنة أن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث المستمر كلما ظهرت معلومات موثوقة جديدة، مشيرة إلى أن مراجعتها الأخيرة شملت 229 حالة، كما خضعت عملية المراجعة لتدقيق خارجي لتقييم منهجيتها ونتائجها.