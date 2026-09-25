ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه، وسط متابعة مستمرة لحركة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهًا للبيع، مقابل 6210 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للبيع، و49680 جنيهًا للشراء.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7145 جنيهًا للبيع، و7095 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6250 جنيهًا للبيع، و6210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5355 جنيهًا للبيع، و5325 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4165 جنيهًا للبيع، و4140 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 50000 جنيه للبيع، و49680 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 222170 جنيهًا للبيع، و220745 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4294.43 دولار.

دولار الصاغة: 51.73 جنيه، مقابل 51.77 جنيه في البنك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا، ليسجل 6250 جنيهًا للبيع، مقابل 6210 جنيهات للشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة قيمة مدخراتهم.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه، ليسجل 50000 جنيه للبيع، مقابل 49680 جنيهًا للشراء.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بحركة سعر الذهب عيار 21، إلى جانب اختلاف المصنعية وتكاليف التداول من تاجر إلى آخر.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 222170 جنيهًا للبيع، مقابل 220745 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4294.43 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب المحلية بتحركات السعر العالمي للأونصة، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب في السوق المصرية.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل دولار الصاغة 51.73 جنيه، مقابل 51.77 جنيه في البنك.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية، إلى جانب حركة الأونصة عالميًا ومستويات الطلب والتداول.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب تمثل سعر المعدن الأصفر، ولا تشمل قيمة المصنعية والدمغة والضريبة على المشغولات الذهبية.

ويختلف السعر النهائي للمشغولات من قطعة إلى أخرى ومن محل إلى آخر، لذلك يجب احتساب المصنعية والتكاليف الإضافية عند تحديد السعر النهائي للشراء.