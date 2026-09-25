يتزايد اهتمام العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص المؤمن عليهم بالتعرف على تفاصيل أجورهم الشهرية وقيمة الاستقطاعات والخصومات المختلفة، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية التي تتيح الحصول على البيانات المالية دون الحاجة إلى التوجه لمقار العمل.

وفي إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، أتاحت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خدمة إلكترونية من خلال بوابة الموظف ، التي تمكن العاملين بالجهات المنضمة للمنظومة من الاطلاع على مفردات المرتب واستخراج بيان رسمي بالأجور والاستقطاعات بصورة إلكترونية.

خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل

ما هي بوابة الموظف ؟

بدأ العمل بمنظومة بوابة الموظف اعتبارا من يناير 2023، بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة تتيح للعاملين متابعة بياناتهم المالية والوظيفية بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الموارد البشرية في جهات العمل.

وتوفر البوابة إمكانية الاطلاع على مفردات المرتب الشهرية والسنوية، إلى جانب استخراج مستند رسمي معتمد إلكترونيا يتضمن جميع تفاصيل الأجر والخصومات.

خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل

البيانات التي توفرها بوابة الموظف

تتيح البوابة للعاملين الاطلاع على مجموعة من البيانات المالية الخاصة بالمرتب، وتشمل:

المرتب الإجمالي: ويشمل إجمالي الأجر قبل خصم أي استقطاعات أو ضرائب، بما يتضمن الحوافز والبدلات والمكافآت المستحقة.

الاستقطاعات والخصومات: وتتضمن قيمة ضريبة المرتبات أو ضريبة كسب العمل، بالإضافة إلى أي خصومات دورية أخرى يتم تطبيقها.

الأجر التأميني: ويشمل قيمة الأجر التأميني والمبالغ المستقطعة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

صافي المرتب: وهو المبلغ النهائي المستحق للصرف بعد خصم الضرائب والاستقطاعات المختلفة.

طباعة مفردات المرتب: تتيح البوابة إمكانية استخراج وتحميل بيان رسمي بمفردات المرتب معتمد إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل

خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب

يمكن للعاملين في الجهات المنضمة للمنظومة الاستعلام عن بيانات المرتب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الموظف الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

تجهيز صورة إلكترونية واضحة لبطاقة الرقم القومي.

إعداد الرقم التأميني الخاص بالموظف.

إنشاء حساب جديد عبر الموقع واتباع خطوات التسجيل الموضحة.

بعد تفعيل الحساب يمكن الدخول والاطلاع على بيانات المرتب والاستقطاعات وطباعة مفردات الأجر إلكترونيا.

خدمات إضافية عبر بوابة الموظف

توفر البوابة عددا من الخدمات الإلكترونية للعاملين، من بينها:

استعراض مفردات المرتب بصورة شهرية أو سنوية.

تحديد فترة زمنية معينة للاطلاع على بيانات الأجور خلالها.

متابعة تفاصيل الخصومات والضرائب بصورة دقيقة.

استخراج وطباعة مفردات مرتب رسمية معتمدة إلكترونيا.

وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير حصول العاملين على الخدمات المالية والإدارية بصورة أسرع وأكثر سهولة، مع توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.