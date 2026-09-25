إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم أثر حادث تصادم تروسيكل مع موتوسيكل على كوبرى السادات غرب أسيوط

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد حادث تصادم تروسيكل مع موتوسيكل على كوبرى السادات ووجود مصابين

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط الشرطة لمكان الحادث وتبين حادث تصادم تروسيكل مع موتوسيكل على كوبرى السادات وإصابة 3 أشخاص وهم

"محمد ح ع" 36 سنة اشتباه كسر بالكاحل الأيمن

،"أحمد ح ع" 43 سنة رقيب شرطة اشتباه مابعد الارتجاج،" علاء ن ا" 43 سنة أمين شرطة كسر مضاعف بالساق اليمنى.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة ونقل المصابين لمستشفى أسيوط العام لتلقى العلاج اللازم وتسيير الحركة المروري.