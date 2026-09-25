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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهباز شريف وسلام يبحثان تطورات الشرق الأوسط على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

شهباز شريف وسلام يبحثان تطورات الشرق الأوسط على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
شهباز شريف وسلام يبحثان تطورات الشرق الأوسط على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
أ ش أ

بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه مع نظيره اللبناني نواف سلام، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع نطاقا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان اليوم الجمعة، إن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات «الراسخة والأخوية» بين باكستان ولبنان.

وجدد شهباز شريف دعم بلاده لسيادة لبنان واستقلاله السياسي ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا شهباز، خلال لقائه سلام، إلى «وقف فوري للأعمال القتالية والالتزام الصارم بترتيبات وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتجارة والاستثمار والدفاع والروابط المؤسسية.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نظيره اللبناني نواف سلام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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