سعد سمير: لدي تحفظ على تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي

انتقد سعد سمير، نجم الكرة المصرية السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والتي أثارت حالة من الجدل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفراعنة أمام أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأنجولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه لديه تحفظ على وصف محمد الشناوي بأنه «منتهي»، مشددًا على أن حارس الأهلي يمتلك تاريخًا كبيرًا مع القلعة الحمراء والمنتخب الوطني.

وأضاف: «لدي تحفظ على جملة الشناوي منتهي، هو حارس مرمى كبير، ولمدة 6 سنوات حمل الأهلي في إفريقيا والدوري وكأس العالم للأندية، وله ثقله وخبراته الكبيرة».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن استدعاء محمد الشناوي إلى قائمة منتخب مصر يؤكد معرفة حسام حسن بقيمة الحارس ودوره داخل الفريق، سواء شارك أساسيًا أو تواجد على مقاعد البدلاء.

وقال سعد سمير: «حسام حسن يضم الشناوي للمنتخب لأنه يعرف قيمته ودوره كحارس مرمى كبير وكقائد، سواء شارك أو لا».

وأشار إلى أن الدوري المصري كان دائمًا مصدرًا أساسيًا للعناصر التي تمثل منتخب مصر، مؤكدًا أن وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين لا يتكرر كثيرًا في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف: «طول الوقت المنتخب يقوم على اللاعبين المحليين، ومن النوادر أن يكون لدينا محترفون كثيرون، ورغم ذلك نحقق بطولات».

وتطرق سعد سمير إلى ملف تجديد تعاقد ثنائي الأهلي محمد هاني وياسر إبراهيم، معربًا عن ثقته في استمرار اللاعبين مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال: «إن شاء الله هيجددوا، هاني من كباتن النادي الأهلي ولاعب مهم، وواثق أن الأهلي سيقدره، وطول حياته يضع الأهلي رقم واحد».