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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: الشناوي لم ينتهِ وما زال من كبار حراس مصر

محمد الشناوى
محمد الشناوى
رباب الهواري

تحدث محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور، موضحًا وجهة نظره في موقف الجهاز الفني للمنتخب من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وقال بركات، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إنه لا يتفق مع أي حديث يشير إلى انتهاء مسيرة محمد الشناوي مع منتخب مصر، مؤكدًا أن الحارس المخضرم يمتلك تاريخًا طويلًا مع الفراعنة ويظل من العناصر البارزة في الكرة المصرية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الشناوي أثبت قدرته على تقديم مستويات قوية، مستشهدًا بما قدمه خلال مشاركته في الشوط الثاني من مواجهة الأهلي أمام برشلونة، حيث ظهر بصورة مميزة وحظي بإشادة جماهير القلعة الحمراء.

بركات يشيد بمستوى محمد الشناوي

وأشار بركات إلى أن الشناوي ظل لسنوات طويلة الحارس الأول لمنتخب مصر، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به مؤخرًا يعكس قدرته على الاستمرار والعطاء، خاصة في ظل خبراته الكبيرة التي اكتسبها من المشاركة في مختلف البطولات والمباريات الكبرى.

وشدد على أن الشناوي ما زال أحد الحراس الكبار في مصر، وأن تقييم مستواه يجب أن يستند إلى ما يقدمه داخل الملعب، وليس فقط إلى عامل السن أو بعض الفترات التي قد تشهد تراجعًا في المشاركة.

محمد بركات: سعيد بثقة حسام حسن في إمام عاشور

وتطرق بركات إلى موقف حسام حسن من إمام عاشور، مؤكدًا أن انضمام لاعب الأهلي إلى صفوف منتخب مصر يمثل أمرًا إيجابيًا، خاصة مع رغبة المدير الفني في منحه الثقة والعمل على تجهيزه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وجود إمام عاشور ضمن حسابات المنتخب يعكس أهمية اللاعب بالنسبة للجهاز الفني، مشيرًا إلى أن العمل على إعداده بالشكل المناسب يمكن أن يساعده على العودة إلى مستواه والاستفادة من إمكاناته مع الفراعنة.

وأكد بركات أن إمام عاشور، حتى في حال عدم انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، يمتلك داخل الأهلي منظومة طبية متطورة تستطيع العمل على تجهيزه وتأهيله بالشكل المطلوب.

واختتم بالتأكيد على أن الأهلي يضم جهازًا طبيًا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى خبرته السابقة داخل النادي ومعرفته بقدرات المنظومة الطبية في تجهيز اللاعبين وإعادتهم إلى الملاعب

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