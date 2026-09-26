مفقودون وإصابات جراء انفجار أدى لانهيار مبنى سكني في أثينا

أسفر انفجار وقع في مبنى سكني بمنطقة "بلاكا" السياحية وسط العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الجمعة، عن انهيار المبنى وإصابة ثلاثة أشخاص، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن خمسة مفقودين، بينهم زوجان مسنان كانا يقيمان في المبنى.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، الذي ألحق أضرارا بمنازل ومتاجر وسيارات في الحي التاريخي القريب من معالم سياحية بارزة، بينها الأكروبوليس ومعبد زيوس.
وذكرت السلطات أن جزءا من المبنى كان مؤجرا للسياح، فيما أظهرت مشاهد من موقع الحادث أن المبنى تحول إلى أنقاض، مع تطاير الحجارة والزجاج المحطم إلى مسافة تصل إلى ثلاثة أحياء. وأصيب أحد المارة، كما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء امرأتين كانتا محاصرتين داخل مبنى مجاور، ونقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي حادث منفصل، أجلت السلطات اليونانية بأمان 29 شخصا بعد اندلاع حريق على سطح عبارة سيارات قبالة جزيرة ميكونوس السياحية، اليوم الجمعة. وأفاد خفر السواحل اليوناني بأن خمسة زوارق تابعة له وزورقين سريعين لمكافحة الحرائق شاركت في عملية إجلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 28 شخصا وراكب واحد، فيما أكد مسؤول بشركة "بلو ستار فيريز" المالكة للعبارة عدم وقوع إصابات، واستمرار الطاقم في جهود إخماد الحريق.