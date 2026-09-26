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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي سليم: صراحتي الزائدة خسرتني ناس كتير في الشغل

الفنانة مي سليم
الفنانة مي سليم
إسراء صبري

تحدثت الفنانة مي سليم عن جانب من صفاتها الشخصية، كاشفة عن تأثير صراحتها ووضوحها في علاقاتها داخل الوسط الفني، ومؤكدة أن طبيعتها الصريحة تسببت في خسارتها بعض الأشخاص على المستوى المهني.

وقالت مي سليم، خلال استضافتها في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إنها من مواليد برج العقرب، وترى أن الصراحة الزائدة من أبرز الصفات التي ترتبط بشخصيتها.

وأضافت: «أنا برج العقرب ومن صفات البرج بتاعي إننا صراحة زيادة عن اللزوم، وده مودينا في داهية، وده خسرني ناس كتير في الشغل لأني واضحة جدًا بزيادة».

وأكدت مي سليم أن وضوحها في التعامل مع الآخرين انعكس على حياتها المهنية، بعدما أدى في بعض المواقف إلى خسارة عدد من الأشخاص الذين تعاملت معهم في مجال العمل.

مي سليم برج العقرب سبوت لايت الفنانة مي سليم

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