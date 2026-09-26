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وليد دعبس: مدرب المنتخب يمتلك الحق في عدم ضم أي لاعب دون التقليل منه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد دعبس: مدرب المنتخب يمتلك الحق في عدم ضم أي لاعب دون التقليل منه

وليد دعبس
وليد دعبس
رباب الهواري

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، إن منتخب مصر لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال مواجهة أنجولا، التي انتهت بالتعادل، مؤكدًا أن الجميع كان ينتظر أداءً أفضل بعد التجربة التي خاضها المنتخب في كأس العالم وما حققه خلالها.

وقال دعبس: «حالة منتخب مصر أمام أنجولا لم تكن جيدة، والأمر كان صعبًا بالنسبة لنا، خاصة بعد تجربة كأس العالم وما حققناه في البطولة، وكنا ننتظر الكثير من المنتخب، سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني».

وأضاف: «أود أن أنصح حسام حسن بأن يركز مع منتخب مصر، وأن يترك أي شيء جانبي، ويكون تركيزه بالكامل على كرة القدم والمنتخب الوطني».

وتابع: «حسام حسن يحتاج إلى معرفة قيمة اللاعبين في مصر، وقيمة الدوري المصري والأندية المصرية، ولا يصح أن يتم التقليل منهم، فهو يمتلك الحق في عدم ضم أي لاعب، ولكن دون التقليل منه أو من إمكانياته».

وأوضح دعبس: «لم أكن سعيدًا بحديث حسام حسن عن محمد الشناوي، وكنت حزينًا أيضًا بسبب الحديث عن مصطفى محمد، وأشعر أنه تعرض للظلم في وقت من الأوقات، ونحن نريد الحفاظ على اللاعبين الكبار في منتخب مصر».

واختتم: «أنصح حسام حسن بتغيير طريقة حديثه، كما أنصحه بإيقاف المؤتمرات الصحفية إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الجدل، لأن الحديث عن محمد الشناوي سيؤثر بطبيعة الحال على اللاعبين، ولذلك يجب أن يكون التركيز على مصلحة منتخب مصر فقط».

وليد دعبس منتخب مصر حسام حسن محمد الشناوى اخبار الرياضة

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