وزير خارجية البحرين : منطقة الخليج تشهد ظرفًا أمنيًا لا مثيل له

أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن منطقة الخليج تشهد ظرفًا أمنيًا لا مثيل له.

وشدد وزير خارجية البحرين في كلمته على أن دول الخليج والأردن تعرضت لاعتداءات إيرانية عشوائية غير مبررة.

وأوضح أن لدول الخليج الحق باتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لصون سيادتها.

وأشار إلى أن ما يحدث في منطقة الخليج يؤثر على كل العالم وهي متمسكة بأعلى درجات ضبط النفس.

وقال أيضا : مضيق هرمز ممر ملاحي دولي وحق العبور مكفول بالقوانين الدولية ولا يجوز إخضاعه لشروط دولة واحدة.

كما أدان اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في السعودية.

وأتم : ميليشيا الحوثي تهدد حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.