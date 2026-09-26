قبل انتهاء الإجازة.. سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه علي مستوى الجهاز المصرفي وذلك في مستهل تعاملات صباح اليوم السبت 25-9-2026 دون تغيير.

إجازة البنوك

وتستمر اجازة البنوك المصرية حتي مساء اليوم السبت؛ بعد تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة يومين بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية الممنوحة من البنك المركزي المصري .

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار ثابتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك اليوم.

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبي في بنك فيصل الاسلامي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه51.39 جنيها للشراء و 51.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل سعر الدولار 51.53 جنيها للشراء و 51.63 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار مقابل للجنيه 51.69 جنيها للشراء و 51.79 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدولار 51.69 جنيها للشراء و 51.79 جنيها للبيع في بنكي " البركة، كريدي أجريكول ".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي، بيت التموي الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس،التعمير الاسكان، مصر، الاسكندرية،الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي".



أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 51.75 جينها للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلي دولار 51.74 جينها للشراء و 51.78 جنيها للبيع.