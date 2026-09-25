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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد يحيي

سجل سعر الدولار استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 25-9-2026 على مستوn السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار اليوم، ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في البنك المركزي 

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 51.73 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع  في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه51.39 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار 51.53 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار مقابل للجنيه 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدولار 51.69 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع في بنكي "البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي، بيت التموي الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس، التعمير والإسكان، مصر، الإسكندرية، الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي".
 

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر دولار 

سجل أعلى سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلى دولار 51.74 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال احبار مصر أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار

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