قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات
الفتاة رفضت خطبته.. شاب يستعين بأصدقائه للتعدى على منزل بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بالبساتين
دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها
لإثبات نفسه مع الأهلي.. عموتة يمنح عمر سيد معوض فرصة كبيرة
«بسبب الرقص على العقباوي».. شاهد جديد يكشف تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بمصر القديمة.. خاص
اعرف سعر عيار 21 الآن في محلات الصاغة
رئيس وزراء لبنان: لا أمن أو سلام بدون الثقة بين الدول
تحرك جديد من الأهلي بشأن اتهام الشناوي بـ«ادعاء الإصابة» قبل معسكر المنتخب
رئيس الوزراء اللبناني في الأمم المتحدة: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا إلى الحدود الدولية
كاريسا جونزاليس لـ«صدى البلد» من نيويورك: مصر شريك استراتيجي.. والحل السياسي الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط
جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد بحماس شارك في احتجاز 4 رهائن منذ 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تشغيل الأتوبيس الترددي السريع BRT المرحلة الثانية أمام الجمهور .. غدا

صن كابيتال
صن كابيتال
حسام الفقي

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل أمام جمهور الركاب للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، اعتبارًا من غد السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، وذلك من محطة طريق العين السخنة حتى محطة صن كابيتال.

يأتي لك  في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقًا للأطر الزمنية المحددة، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة والصديقة للبيئة. 


لتمتد منظومة الأتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة صن كابيتال  ، لتشكل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي الحديثة حول القاهرة الكبرى.

وتمتد المرحلة الثانية  من محطة المشير طنطاوي إلى محطة صن كابيتال، وتضم 16 محطة، من بينها محطتا المشير طنطاوي والجولف اللتان سبق دخولهما الخدمة، وتخدمان مرتادي القاهرة الجديدة، مع توفير اتصال مباشر بمونوريل شرق النيل، إلى جانب التكامل مع محور المشير طنطاوي  وحيث تضم المرحلة الجديدة محطات (  طريق العين السخنة - المعادي -  المقطم - الجزائر - الإمامين -الزهراء - البحر الأعظم، -العمرانية – الطالبية -  المريوطية - - صن كابيتال ) على ان يتوالى دخول محطات زهراء المعادي والاوتوستراد  والمنصورية تباعا خلال الفترة القادمة  

كما تعد محطة صان كابيتال مجمع نقل متكامل على مساحة  80 ألف متر مربع، ومن المحطات الرئيسية في المشروع، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، وخدمتها للمترددين على طريق الفيوم الصحراوي، لتصل إليها خدمة الأتوبيس الترددي في ختام هذه المرحلة كما تمثل نموذجًا متكاملًا لتكامل وسائل النقل على الطريق الدائري، حيث تضم محطة لشحن وصيانة الأتوبيسات الترددية، مزودة بـ21 شاحنًا ، و تضم المحطة مبنى لخدمة ركاب السوبرجيت وشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لخدمة محافظات الصعيد، مستفيدة من موقعها عند بداية طريق الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وتشمل مكونات المحطة أيضًا موقفًا لميكروباصات الأقاليم، وموقفًا داخليًا للميكروباصات لخدمة مستخدمي الأتوبيس الترددي من المناطق السكنية المجاورة، ومواقف للسيارات الملاكي، إلى جانب المباني الإدارية والورشة بالإضافة الى مناطق تجارية وخدمية لخدمة جمهور المترددين عليها ، بما يجعلها مجمعًا متكاملًا لخدمات النقل وتبادل الحركة بين وسائل الانتقال المختلفة.

جدير بالذكر أن المشروع يتكامل مع عدد من وسائل النقل الجماعي القائمة والجديدة، حيث يتبادل الخدمة مع: ( مترو الخط الأول في محطتي الزهراء والمرج.- مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور وإمبابة.- القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور.- مونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي. ) ويخدم المشروع عددًا كبيرًا من المناطق السكنية والتجارية والمحاور الحيوية، من بينها القاهرة الجديدة، والمعادي، والمقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية، وتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، وطريق العين السخنة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات النقل الجماعي النقل الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

مالاوي

مجموعة مصر.. تشكيل مباراة مالاوي وجنوب السودان بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027

صورة من اللقاء

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة السنغال وموزمبيق في تصفيات أمم إفريقيا 2027

الزمالك

الزمالك يضرب بقوة في سوبر جلوب ويكتسح درب السلطان المغربي

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد