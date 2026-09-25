لإثبات نفسه مع الأهلي.. عموتة يمنح عمر سيد معوض فرصة كبيرة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن توجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الحسين عموتة، لمنح عمر سيد معوض فرصة كبيرة خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر.

عموتة يمنح ظهير الأهلي الفرصة

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يعتزم الاعتماد على اللاعب الشاب في مباريات البطولة، من أجل مشاهدته بشكل أكبر داخل أرض الملعب، والتعرف على إمكانياته الفنية والبدنية في أجواء المباريات الرسمية.

وأشار إلى أن عموتة يسعى إلى استغلال منافسات كأس عاصمة مصر في اختبار عدد من العناصر الشابة، ومن بينهم عمر سيد معوض، خاصة في ظل رغبة المدير الفني في تكوين رؤية واضحة عن قدرات اللاعبين المتاحين داخل قائمة الفريق.

وأضاف المصدر أن مشاركات عمر سيد معوض خلال البطولة ستكون محل متابعة وتقييم من الجهاز الفني، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الجهاز الفني لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن موقف اللاعب، على أن يتم حسم الأمر بعد منحه فرصة كافية للمشاركة وتقييم مستواه بصورة شاملة.