نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 39 الصادر فى 26 سبتمبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2026 بشأن مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» فى نطاق محافظة الجيزة.

ونص القرار على اعتبار مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.



كما نص على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبينة مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بالقرار.

وتضمن القرار إنهاء تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» من أعمال المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير النقل.

نص القرار:

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2435 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

(المــادة الثالثة )

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.

(المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ ( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولي وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۳٦ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وتم النشر بالجريدة الرسمية فى 19/7/2023 ، وتم تعديله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٨ لسنة ۲۰۲٦ وتم النشر بالجريدة الرسمية فى 31/1/2026 أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه بعد انتهائه حتى يتسنى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال اجراءات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ المشروع وصرف التعويضات للمستحقين تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها» .

قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد قيمة تعويضات نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بالكامل والتى تقدر بنحو ٢٥٠ مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة - (مرفق رقم ١) . مرفق طيه ما يلى : ۱ - عدد (12) كشف معتمد من مديرية المساحة تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية - (مرفق رقم ۲) . 2 - عدد (10) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم ٣).

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٦ لسنة ٢٠٢٣ باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى ) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .