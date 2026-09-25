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4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف محمد كارم، الناقد الرياضي، عن مفاجأة جديدة بشأن نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض مهدد بتعرضه لأربع عقوبات جديدة تتعلق بإيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، بسبب وجود مستحقات مالية لم يتم حسمها بشكل نهائي.

وأوضح محمد كارم، خلال ظهوره مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك أربع قضايا قد تتسبب في إيقاف قيد نادي الزمالك، حال عدم التوصل إلى حلول بشأن المستحقات المالية الخاصة بها.

محمد كارم يكشف التفاصيل

وقال محمد كارم: «هناك 4 إيقافات قيد تنتظر الزمالك الفترة المقبلة، من ضمنها مستحقات نادي شيكو بانزا».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن هذه الملفات تمثل تحديًا جديدًا أمام إدارة الزمالك، خاصة أن النادي سبق أن واجه أزمات متكررة بسبب قرارات إيقاف القيد خلال السنوات الماضية، وهو ما أثر على تحركاته في سوق الانتقالات وقدرته على تدعيم صفوف الفريق بالصفقات الجديدة.

الزمالك أمام تحدٍ جديد

ويحتاج الزمالك إلى التعامل مع هذه الملفات والعمل على تسوية المستحقات المالية لتجنب صدور قرارات جديدة تؤثر على موقف النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

وكانت إدارة الزمالك قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء عدد من الأزمات المالية والقانونية التي واجهت النادي، في ظل ارتباط بعضها بمستحقات لاعبين وأندية وملفات منظورة أمام الجهات المختصة.

الحصول على الرخصة الأفريقية

ورغم هذه التحديات، نجح نادي الزمالك في إنهاء عدد من الملفات التي كانت تهدد موقفه القاري، وحصل على الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى مواصلة العمل على تسوية باقي الملفات، لتجنب تعرض النادي لعقوبات جديدة قد تعرقل خططه خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتدعيم الفريق والحفاظ على استقراره الفني والإداري.

وتترقب جماهير الزمالك موقف الإدارة من الملفات الأربعة التي تم الكشف عنها، وما إذا كانت ستنجح في تسوية المستحقات قبل صدور أي قرارات رسمية بشأن إيقاف القيد

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