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«استمرار الأجواء الخريفية مع اضطراب الملاحة».. تحذيرات مهمة من الأرصاد لشتاء مبكر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«استمرار الأجواء الخريفية مع اضطراب الملاحة».. تحذيرات مهمة من الأرصاد لشتاء مبكر

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد اليوم الجمعة استمرارا للأجواء الخريفية المعتدلة مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة .. قائلة : "إن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام دون وجود أي ارتفاعات ملحوظة".

كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا

وأضافت: "إن البلاد لاتزال تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط" .. مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستصل إلى 32 درجة مئوية والمحسوسة 34 درجة مئوية فيما ستسجل محافظات الصعيد أعلى درجات الحرارة خاصة الجنوب ، حيث ستصل العظمى خلال فترة النهار إلى 39 درجة مئوية.

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وأشارت إلى استمرار الطقس الخريفي الحار والرطب خلال فترات النهار اليوم في محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، فيما سيكون شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد.. قائلة : "مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة وستسود أجواء معتدلة تماما في أغلب المحافظات، وكذلك خلال فترات الصباح الباكر، حيث ستنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وستكون أقل من ذلك في المدن الجديدة".

وأفادت بأن المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا سيساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم محافظات شمال البلاد .. مشيرة إلى استمرار فرص سقوط أمطار بين ضعيفة إلى خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء، بنسبة حدوث ستصل إلى 20%.

وقالت : إن المناطق الداخلية ستشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث ستصل إلى 20% على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ، وقد تمتد فرص الأمطار بنسبة حدوث 10% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس اليوم سيشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة ، وهو ما سيسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء وساعات الليل..لافتة إلى استمرار فرص ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من وسط سيناء.

اضطراب على خليج السويس وخليج العقبة

وحول حركة الملاحة البحرية .. أوضحت غانم أن حركة الملاحة سوف تشهد اضطرابا على خليج السويس وخليج العقبة ، مع ارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 5ر2 متر إلى 5ر3 متر.

وأكدت أن البلاد تشهد حاليا طقسا خريفيا معتدلا ؛ إلا أنه يتطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين من التغيرات السريعة في الأحوال الجوية التي يشهدها فصل الخريف ، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وكشفت غانم عن أن فرص سقوط الأمطار ستستمر خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية وأقصى غرب البلاد تحديدا، ومناطق من شمال الوجه البحري.. موضحة أن شدة الأمطار تختلف من يوم إلى آخر.

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل باستثناء يوم الاثنين، الذي سيشهد ارتفاعا مؤقتا طفيفا في درجات الحرارة ، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.

وشددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق خلال فترات الصباح الباكر خاصة مع وجود الشبورة المائية.. موضحة أن الأجواء لا تزال تسمح بارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم، في ظل اعتدال الطقس فقط خلال فترات الليل مع التأكيد على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة ارتفاعات ملحوظة درجات الحرارة

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