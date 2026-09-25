اعتقال مرشحة ديمقراطية خلال احتجاج على خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة: مكانه أمام محكمة لاهاي

اعتُقلت المرشحة الديمقراطية للكونجرس دريليزا أفيلا شوفالييه أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال احتجاج على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد ساعات من توقيفها، نشرت شوفالييه مقالًا في صحيفة «الغارديان» البريطانية، تناولت فيه واقعة اعتقالها، ووجهت خلاله انتقادات حادة إلى إسرائيل وسياسات حكومة نتنياهو.

وقالت شوفالييه، التي حظيت بتأييد عمدة نيويورك زهران ممداني، إنها «ترفض استضافة رجل أشرف على مذبحة الأطفال»، مضيفةً أن نتنياهو يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما وجهت المرشحة اتهامات إلى إسرائيل بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، مدعيةً أن النظام الإسرائيلي يزج بالرجال والنساء والأطفال في سجون عسكرية تتعرض فيها حقوق المعتقلين لانتهاكات جسدية ونفسية وجنسية.

وحذّرت شوفالييه كذلك من تداعيات الإنفاق العسكري على الداخل الأمريكي، قائلة إن «كل دولار يُنفق على التسلح هو دولار يُسرق من المجتمعات في الولايات المتحدة».

وتأتي تصريحات المرشحة الديمقراطية بالتزامن مع احتجاجات شهدتها نيويورك بالتزامن مع مشاركة نتنياهو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه خطابه أمام الدورة الحالية.