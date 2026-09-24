زهران ممداني: لا يمكن للأكاذيب تغيير حقيقة مذكرة توقيف نتنياهو

رد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي هاجم خلالها ممداني.

وقال عمدة نيويورك إن نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتكرار أكاذيب تهدف لتبييض إبادة الفلسطينيين التي ارتكبها، مضيفا أنه لا يمكن لأي كذبة أن تغير حقيقة أن نتنياهو لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة توقيف من الجنائية الدولية.

ونشر عمدة مدينة نيويورك مقطع فيديو يوثق لحظة غرس شجرة زيتون في مقر إقامته، وذلك بمشاركة عائلات فلسطينية قادمة من قطاع غزة تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة الأمم المتحدة.

وأظهر المقطع، الذي نُشر على منصة "إكس" يوم الخميس، المجموعة وهي تتشارك وجبة طعام عقب عملية الغرس؛ وتُعد أشجار الزيتون - وأغصانها على وجه الخصوص - رمزاً للسلام، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.