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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أشعر بالحزن عند رؤية الأغنياء فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول شعورها بالحزن عند رؤية غيرها من الأغنياء، وهل يعد ذلك أمرًا محرمًا.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن سعة الرزق التي يمنحها الله لبعض الناس، خاصة الأقارب، ينبغي أن تكون سببًا في الفرح لا الحزن، مؤكدًا أن صلة الرحم من أعظم أبواب البر، وأن الخير إذا عمّ الأقارب انعكس أثره على الجميع.

الرزق ليس في المال فقط

وأضاف أن الرزق لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل جوانب متعددة مثل الصحة، وراحة البال، والزوجة الصالحة، والأبناء، والاستقرار النفسي، لافتًا إلى أن كثيرًا من الناس قد يملكون المال لكنهم محرومون من نعم أخرى لا تقل أهمية.

وأشار إلى أن السعادة الحقيقية تكمن في الرضا بما قسمه الله، وليس في مقارنة النفس بالآخرين، موضحًا أن الشعور بضيق الرزق لا يعني أن الله غير راضٍ عن العبد، بل قد يكون ابتلاءً أو مرحلة تستدعي السعي والاجتهاد.

ولفت إلى أن الإسلام لا يمنع الإنسان من الطموح والسعي لتحسين وضعه المادي، بل يحثه على العمل والاجتهاد، مستشهدًا بما فعله سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه-، حين بدأ من الصفر في التجارة حتى أصبح من أثرياء الصحابة.

وأكد أن المطلوب هو الجمع بين الرضا والسعي، مع الأخذ بالأسباب المشروعة لتحسين الدخل، والحرص على الاستغفار، لقوله- تعالى-: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم بأموال وبنين».

الفتوى الإفتاء الحزن رؤية الأغنياء أفعال محرمة الحسد الحقد الرزق

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