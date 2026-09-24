قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن بعض المناطق نظرًا للحاجة الماسة والعاجلة لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بأقطار ١٥٠ مم و٤٠٠ مم والموازية لترعة الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى المريوطية، وذلك في إطار أعمال تطوير محور الإخلاص التي ينفذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن الأمر يتطلب قطع المياه اعتبارًا من الساعة ١٢ منتصف ليل يوم الجمعة الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦، وحتى صباح يوم السبت الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال أقل فترة زمنية ممكنة، وتشمل أعمال اللحامات الخاصة بالشوارع الجانبية: جمال الدين، ومكة، وأولاد فاضل، وهلال، ومحمد عبدالغني، وإبراهيم أبو زكي، بأقطار ١٥٠ مم و١٠٠ مم على خط قائم قطر ٣٠٠ مم بشارع ترعة الإخلاص.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بأعمال قطع المياه تشمل شارع العروبة وشارع الإخلاص، من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص.

وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للدفع بها والتحرك في المناطق المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال، ويمكن طلب سيارات المياه من خلال الخط الساخن ١٢٥.