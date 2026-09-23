الجيزة تحظر سير العربات الكارو وملاحقة «الفريزة» في حملة مكبرة بفيصل والمريوطية

شنّت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة وشرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت شارع الملك فيصل وترعة المريوطية بنطاق حي الهرم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة،

وذلك في إطار التصدي للإشغالات والمظاهر غير الحضارية ومواجهة ظاهرة التجميع العشوائي للمخلفات.

وقاد الحملة ميدانيا اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، بمشاركة محمد زكي، مدير عام الهيئة، ومدعومة بمعدات وأطقم العمل الميداني التي شملت «لودر»، وسيارتي نقل كبيرتين، وسيارتين «نصف نقل» مخصصتين لنقل ومصادرة جواني ومحتويات «الفريزة»، إلى جانب فرقة متكاملة من عمال الهيئة.

وأسفرت المتابعة الميدانية والتمشيط الدقيق للشارعين عن ضبط ومصادرة 4 تروسيكلات، وعربتين «كارو»، بالإضافة إلى كميات كبيرة من جواني التجميع العشوائي (الفريزة).

من جانبه، شدد اللواء محمد الضبيعي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، والتحفظ الفوري على جميع المعدات والعربات المضبوطة ومصادرتها، ومؤكدًا استمرار الشنّ اليومي للحملات لإعادة الانضباط للشوارع الرئيسية والرابطة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.