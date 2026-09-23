قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
«على أي أساس؟» .. أحمد جلال يتساءل عن تعاقد الزمالك مع شركة لإدارة الكرة النسائية
زوجة سامي عبد الحليم: عنده قرحة فراش كبيرة ومحتاج دعوات الناس
أوكرانيا تحث روسيا في مجلس الأمن الدولي على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط
بيان ناري من طرابزون سبور بسبب صلاح
«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب
محمد صلاح: نستطيع تحقيق كل أحلامنا.. والقادم أفضل مع منتخب مصر
وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه مع نظيره الأوغندي أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفرة سياحية في 12 عامًا.. حسام هزاع يكشف تفاصيل تطوير المطارات والفنادق والطرق

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن قطاع السياحة في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، مشيرًا إلى أن هذا التطور لم يقتصر على تجاوز الأزمات التي مر بها القطاع، وإنما امتد إلى بناء منظومة سياحية متكاملة تعتمد على خطط واستراتيجيات متنوعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية.

تطوير المطارات وتوسعتها 

وأوضح حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المطارات وتوسعتها ورفع مستويات التأمين بها، فضلًا عن تطوير الطرق والمحاور الرئيسية التي تربط بين المحافظات والمناطق السياحية المختلفة.

وأضاف أن القطاع الفندقي شهد بدوره نموًا ملحوظًا، من خلال زيادة الاستثمارات وإنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب إعادة إحياء وتجديد عدد من المشروعات التي كانت قد توقفت لفترات سابقة.

فرص جديدة أمام المستثمرين

وأشار الخبير السياحي إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة أسهمت في توفير فرص جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في القطاع، خاصة مع إتاحة التمويل بفائدة 5%، سواء للمشروعات الفندقية أو أنشطة النقل السياحي.

وأكد أن هذه الإجراءات انعكست على تطوير المنشآت والخدمات السياحية، ووفرت مساحة أكبر أمام المستثمرين للتوسع وضخ استثمارات جديدة في القطاع.

الاستثمارات السياحية والعقارية 

ولفت حسام هزاع إلى أن الاستثمارات السياحية والعقارية امتدت إلى عدد من المناطق، من بينها الساحل الشمالي والبحر الأحمر، موضحًا أن بعض المناطق أصبحت تضم تجمعات ومشروعات متكاملة تجمع بين الاستثمار العقاري السياحي والمشروعات الفندقية.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب الاستفادة من بعض المباني القديمة والقصور والمباني ذات الطابع التاريخي في إقامة مشروعات سياحية، يعكس حجم الفرص الموجودة في السوق المصرية.

وضرب مثالًا بمجمع التحرير، مشيرًا إلى حصول إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى عليه بهدف استثماره وتحويله إلى فندق، معتبرًا أن هذه النوعية من المشروعات تعكس وجود فرص استثمارية متنوعة في القطاع السياحي المصري، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين والشركات الأجنبية.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير السياحة الحركة السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

إصلاح بلاستيك السيارات

مميزات وعيوب اللاصق البلاستيكي مقابل اللحام في إصلاح السيارة

شركة ريدماجيم

لمحبي الجيمز.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro .. إليك أهم مواصفاته

مواصفات بنتلي GT S

بنتلي ترسل كونتيننتال إلى الفضاء في أغرب حملة على الإطلاق

بالصور

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد