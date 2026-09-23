قدمت الشيف شيماء النابلسي ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كيك السينامون.

طريقة عمل كيك السينامون..

المكونات

خليط الكيكة

-5 بيضات

- كوب سكر

- كوب حليب

- كوب زيت

- ملعقة كبيرة فانيلا

- 3 أكواب طحين

- ملعقة كبيرة بيكنج باودر

- رشة ملح

خليط السينامون

- نصف كوب سكر بني (أو سكر عادي)

- ملعقتان كبيرتان قرفة

-نصف كوب جوز مجروش (اختياري)

- 50 ج زبدة مذابة

التغطية

-كوب شوكولاتة بيضاء مذابة

- صوص كراميل

الطريقة

1. اخفقي البيض مع السكر والفانيلا حتى يفتح لونه.

2. أضيفي الزيت ثم الحليب واخلطي.

3. أضيفي الطحين والبيكنج باودر ورشة الملح وقلبي حتى يتجانس الخليط.

4. اخلطي مكونات السينامون (السكر + القرفة + الجوز + الزبدة).

5. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالطحين.

6. اسكبي نصف خليط الكيك، ثم وزعي نصف خليط السينامون، وبعدها اسكبي باقي خليط الكيك، وأخيرًا وزعي ما تبقى من خليط السينامون.

7. مرري سكينًا داخل الخليط بحركات دائرية خفيفة حتى يعطي شكل الرخام.

8. اخبزيها في فرن محمى مسبقًا على 170° لمدة 45–55 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا.

9. اتركيها تبرد 10 دقائق ثم اقلبيها.

10. زينيها بخطوط من الشوكولاتة البيضاء المذابة، ثم أضيفي