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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المُستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة رينو تاليانت موديل 2025.

تعتمد سيارة رينو تاليانت 2025، على محرك تيربو اقتصادي مكون من 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 140 نيوتن/متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

تتميز السيارة بأبعاد عملية تجعلها مناسبة للعائلات؛ حيث يبلغ طولها الإجمالي 439.6 سم وعرضها 184.8 سم، وتوفر مساحة تخزين خلفية (شنطة) رائدة في فئتها بسعة 528 لتر، مع خزان وقود يتسع لـ 50 لترا وخلوص أرضي مريح يبلغ 16.1 سم لتفادي الاحتكاك بالمطبات.

تطرح السيارة في السوق المصري عبر فئتين وتضم وسائل أمان أساسية تشمل 2 إلى 4 وسائد هوائية، وأنظمة فرامل (ABS) و(EBD) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP).

وعن سعر رينو تاليانت موديل 2025‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 660 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

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