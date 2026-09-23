إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان

أفادت تقارير إعلامية إيرانية بمقتل العميد في الحرس الثوري الإيراني حسين ظريفي خلال اشتباكات مع مسلحين في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع تجدد مواجهات مسلحة في منطقة جهاد آباد التابعة لسراوان، حيث تحدثت مصادر عن اندلاع اشتباكات بين القوات العسكرية والأمنية الإيرانية ومجموعة من المسلحين، وسط انتشار أمني وإغلاق طرق مؤدية إلى موقع المواجهات.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى، فيما أعلنت القوات البرية التابعة للحرس الثوري مقتل ثلاثة من عناصر مجموعة مسلحة خلال العملية، بينما تحدثت تقارير أخرى عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الإيرانية. ولم تتضح بشكل مستقل حتى الآن هوية المجموعة المسلحة أو الجهة التي تقف وراءها.

وتعد سراوان، الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان، من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر مواجهات بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة، في ظل توترات أمنية مستمرة في المحافظة.

وكانت المنطقة قد شهدت في 12 سبتمبر اشتباكات أخرى أعلنت خلالها القوات البرية للحرس الثوري مقتل ثلاثة من عناصرها، إلى جانب مقتل عدد من المسلحين، بحسب بيانات إيرانية رسمية نقلتها وسائل إعلام.

وفي أحدث تطورات المواجهات، لم تتوافر حتى الآن معلومات رسمية مستقلة تؤكد مقتل العميد حسين ظريفي بالاسم، ولذلك تبقى هذه الجزئية من الخبر منسوبة إلى الإعلام الإيراني ومصادره، إلى حين صدور تأكيد رسمي من الحرس الثوري أو السلطات الإيرانية.

وتسلط المواجهات المتكررة في سراوان الضوء على استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الإيرانية في جنوب شرقي البلاد، حيث تنشط مجموعات مسلحة مختلفة، بينما تتهم طهران بعضها بالسعي لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن والمنشآت الحكومية.