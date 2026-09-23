لماذا تتجه أنظار المستثمرين والسائحين إلى مصر؟.. حسام هزاع يكشف أبرز عوامل الجذب

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مجموعة من العوامل أسهمت في دعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن الأمن والأمان والاستثمارات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية جاءت ضمن أبرز العناصر الداعمة للقطاع.

الأسواق والدول الأجنبية

وأوضح حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن شعور الأسواق والدول الأجنبية بأهمية المقصد السياحي المصري ساهم في زيادة الاهتمام بمصر، بالتزامن مع تحولها إلى وجهة تحظى باهتمام منصات السياحة العالمية وعدد من الصحف والمجلات المتخصصة في القطاع.

وأضاف أن اهتمام منظمة السياحة العالمية بتوجيه السائحين إلى مصر يعكس، بحسب وصفه، حالة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما ينعكس أيضًا على ثقة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في المجالات الفندقية والعقارية السياحية.

الاستثمار العقاري السياحي والاستثمار الفندقي

وأشار الخبير السياحي إلى أن الاستثمارات العقارية ذات الطابع السياحي شهدت توسعًا في عدد من المناطق، وعلى رأسها الساحل الشمالي والبحر الأحمر، موضحًا أن هناك مناطق كاملة تشهد إقامة مشروعات تجمع بين الاستثمار العقاري السياحي والاستثمار الفندقي.

ولفت إلى أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاستثمار السياحي، إلى جانب الاتجاه للاستفادة من بعض المباني القديمة والقصور والمباني ذات القيمة التاريخية وتحويلها إلى مشروعات سياحية.

وضرب حسام هزاع مثالًا بمجمع التحرير، موضحًا أن إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى حصلت عليه بهدف استثماره وتحويله إلى فندق.

تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين

وأكد أن تنفيذ مشروعات من هذا النوع يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع وجود حوافز تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب والشركات الراغبة في العمل بالقطاع السياحي.

وأضاف أن الجمع بين تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتوفير الحوافز الاستثمارية، والترويج للمقصد المصري في الأسواق الخارجية، ساهم في دعم حركة السياحة والاستثمار السياحي خلال السنوات الأخيرة.