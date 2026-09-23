اجتماع تنسيقي موسع بقنا استعدادًا للاحتفال بيوم السياحة العالمي

عقدت محافظة قنا اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا برئاسة اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصين، لبحث الترتيبات النهائية وتنسيق الجهود بين جميع القطاعات لضمان خروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق.

وتناول الاجتماع تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية والاستعداد التام لتنفيذ فعاليات اليوم العالمي للسياحة، إلى جانب التوزيع الدقيق لأدوار الجهات المشاركة، بما يضمن تكامل العمل المشترك وظهور الفعاليات بصورة منظمة ومتميزة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين جميع الجهات المشاركة، والجاهزية التامة لمتابعة جميع تفاصيل الفعاليات بدقة، إضافة إلى توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث السياحي الهام، وتقديم أفضل صورة مشرفة للمحافظة أمام زوارها.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة الاستعداد التام للاحتفال بيوم السياحة العالمي، مع التركيز على إبراز الهوية الثقافية والتراثية الفريدة التي تتميز بها محافظة قنا، وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة لجذب المزيد من الزائرين وتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

أسباب الاحتفال

يذكر أنه يجرى الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، بغرض زيادة وعي المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

كما يهدف الاحتفال إلى التصدي للتحديات العالمية الواردة للأهداف الإنمائية للألفية، وتسليط الضوء على المساهمة التي يمكن أن تقدمها صناعة السياحة لبلوغ هذه الأهداف.

ودعت منظمة السياحة العالمية جميع الأطراف المهتمة إلى المشاركة في الاحتفالات والفاعليات الخاصة المعقودة في يوم 27 سبتمبر من كل عام في دولهم أو أثناء قضاء العطلات.