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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من 9 أشهر لـ 10أعوام.. صحة قنا تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية

ديوان عام محافظة قنا
ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية الصحة والسكان بقنا، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال شهر أكتوبر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والتي تستهدف رفع معدلات الوقاية وتعزيز المناعة لدى الأطفال، وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بجميع قرى ومراكز محافظة قنا، من المصريين وغير المصريين، من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة وتيسير حصول الأطفال على التطعيم.


وأشار نبيل، إلى أهمية الحملة في تعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة الأطفال، من خلال رفع مستوى المناعة والحد من فرص الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدًا أهمية تعاون جميع الجهات المعنية وأولياء الأمور مع الفرق الطبية خلال فترة تنفيذ الحملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن طعم MR المضاد للحصبة والحصبة الألمانية، متاح بالمجان ضمن فعاليات الحملة، ولا يشترط الحصول عليه تقديم أي أوراق أو مستندات، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول التطعيم إلى جميع الأطفال المستهدفين.

رفع مناعة الأطفال

من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة جاد الكريم، مدير الطب الوقائي بالمديرية، ضرورة تكثيف الجهود للتوعية الصحية لأولياء الأمور، للتأكيد على أهمية الحصول على اللقاح ودوره في رفع مناعة الأطفال ووقايتهم من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، وحث الأسر على التعاون مع الفرق الطبية والاستفادة من خدمات الحملة، مع تكثيف الرسائل التوعوية عبر مختلف الوسائل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر.

وتابعت جاد الكريم، أن فرق الطب الوقائي تواصل استعداداتها لتنفيذ الحملة والوصول إلى الفئات المستهدفة كإجراء وقائي يسهم في حماية الأطفال وتعزيز الصحة العامة، والتأكيد على أهمية الالتزام بتلقي التطعيم في المواعيد المحددة.

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