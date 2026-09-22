اليوان الصيني يقترب من أعلى مستوى في 3 سنوات أمام الدولار قبيل قمة شي وترامب

تحرك اليوان الصيني ، قرب أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات ونصف أمام الدولار اليوم الثلاثاء، بدعم من تثبيت أقوى من المتوقع لسعر العملة من جانب البنك المركزي الصيني، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وحدد بنك الشعب الصيني سعر اليوان الاسترشادي عند 6.7459 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير 2023، وأعلى بـ28 نقطة أساس مقارنة بتثبيت امس الاثنين.

وتراجع سعر الدولار مقابل اليوان في السوق المحلية إلى 6.6947 يوان يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2023، بينما هبط الدولار مقابل اليوان في السوق الخارجية إلى 6.6908 يوان.

واستقرت العملة الصينية إلى حد كبير خلال تعاملات الثلاثاء، مع بقاء الدولار امام يوان والدولار/يوان الخارجي قرب أدنى مستوياتهما في عدة سنوات.

وجاءت مكاسب اليوان بعدما سمح بنك الشعب الصيني خلال الفترة الأخيرة بتعزيز سعر التثبيت اليومي بوتيرة أسرع، ما أدى إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وتوقعات السوق. وقد يعكس هذا التحول في السياسة النقدية زيادة تقبل السلطات الصينية ارتفاع اليوان تدريجيًا قبيل القمة المرتقبة بين شي وترامب.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان خلال اجتماعهما المقرر بين 23 و25 سبتمبر عددًا من الملفات، من بينها التجارة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والتوترات في الشرق الأوسط.