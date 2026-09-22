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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بـ 131 ألف سلة غذائية ومواد إغاثية عبر "زاد العزة" 281

، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"
، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"
أ ش أ

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 281، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أطنانًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، شملت أكثر من 131 ألف سلة غذائية، أطنانا من الدقيق، مواد إغاثية، مستلزمات طبية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة قطاع غزة

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