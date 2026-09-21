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د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

د. أيمن فرج
د. أيمن فرج

في 16 سبتمبر 2026، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نطاق الفائدة المستهدفة بمقدار 25 نقطة أساس، بالتزامن مع نشر توقعاته لمسار الفائدة والاقتصاد حتى عام 2029، في وقت تتزايد فيه حساسية تكلفة التمويل العالمي لتحولات السياسة النقدية، بينما تتصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر واليمن.
وبين قرار واشنطن وتوترات المنطقة، يجد الاقتصاد المصري نفسه أمام اختبار مزدوج كيف يحمي دينه وموازنته من صدمات خارجية متشابكة، دون أن تتحول إدارة المخاطر إلى قيد على الاستثمار والنمو والقدرة الإنتاجية؟
لم تعد الصدمات الخارجية تأتي فرادى، بل تتشابك كأمواج متلاحقة: أسعار طاقة تتأثر بالتوترات الجيوسياسية، وفائدة أمريكية تعيد تسعير تكلفة المال عالميًا، وأسواق صرف تتأرجح مع حركة رؤوس الأموال. وفي قلب هذه الموجات تبرز مخاطر الدين والتمويل؛ فالدين الخارجي يتأثر بتقلبات سعر الصرف وتكلفة التمويل، بينما يواجه الدين المحلي مخاطر الفائدة وإعادة التمويل.
تنتقل الصدمة عبر الفائدة وسعر الصرف والسيولة الدولارية، فتضغط في الوقت نفسه على تكلفة الدين واحتياجات التمويل. لذلك، لا يتعلق تقييم المخاطر بحجم الدين وحده، بل بتركيبته وآجاله وعملاته ومصادر سداده. وتشير توقعات الفيدرالي إلى بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال 2027، مع توقع بدء خفض تدريجي اعتبارًا من 2028، وهو ما يعني أن تكلفة التمويل بالدولار قد تظل عامل ضغط على الاقتصادات الناشئة.
من الفائدة إلى الدولار.. مسارات الصدمة ومخازن الأمان في الاقتصاد المصري
أولاً كلفة المال: يعمل ارتفاع العائد على الدولار على زيادة تكلفة الاقتراض وإعادة التمويل، ويضغط على خدمة الدين والحيز المالي. لذلك تصبح إدارة مزيج الدين من حيث الآجال والمصادر والعملات أداة أساسية لاحتواء أثر التشديد النقدي العالمي.
ثانياً الدولار واختبار السيولة: كلما ازدادت جاذبية الأصول الدولارية، أصبحت تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية أكثر حساسية لاحتمالات الخروج. وقد توفر ترتيبات السيولة أو مقايضات العملات مساحة مؤقتة لإدارة الضغوط، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى تدفقات دولارية مستدامة من الاستثمار المباشر والصادرات والتحويلات.
ثالثاً مصادر النقد الأجنبي: لا تتوقف قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمة عند سعر الصرف، بل تعتمد على تنوع مصادر النقد الأجنبي. وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 41.5 مليار دولار خلال 2025، مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بنمو 40.5%، لتظل موردًا أكثر استقرارًا نسبيًا من تدفقات المحافظ قصيرة الأجل. وتتأثر قناة السويس بحركة التجارة وأمن الممرات البحرية، بينما ترتبط السياحة والصادرات والاستثمار المباشر بالاقتصاد الحقيقي.
رابعاً العامل الخليجي وإدارة الأصول: في مواجهة ارتفاع تكلفة التمويل العالمية، تكتسب العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج أهمية متزايدة كمصدر محتمل للاستثمار والتدفقات المالية، فضلًا عن التجارة والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. لكن الأهمية الحقيقية تقاس بقدرة هذه العلاقات على التحول إلى استثمارات فعلية وطاقة إنتاجية وصادرات ونقد أجنبي مستدام. وتزامنت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 15 سبتمبر 2026 مع تأكيد الجانبين أهمية التعاون وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، في سياق إقليمي تتداخل فيه الاعتبارات الاقتصادية والأمنية، خصوصًا ما يتصل باليمن وباب المندب.
كيف نمنع الصدمات الخارجية من التحول إلى دين جديد؟
الصدمات ستأتي مهما تحسنت أدوات التحوط، لكن التحدي هو الحد من انتقالها إلى الموازنة والدين عبر خمس سياسات هيكلية:
أولًا: ربط مرونة الصرف بالإنتاج لا بالأرقام
يمكن لمرونة سعر الصرف أن تساعد على امتصاص الصدمات وتصحيح بعض الاختلالات، لكن أثرها لا يتحقق تلقائيًا؛ فانخفاض قيمة العملة لا يصبح ميزة تنافسية إلا إذا تُرجم إلى زيادة في الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات.
من المنظور الاقتصادي، لا يصح تقييم سعر الصرف من خلال مستواه في لحظة معينة، بل من خلال أثره في الاقتصاد: هل يسهم في زيادة الإنتاج وتوليد النقد الأجنبي، أم ينتهي إلى تضخم مستورد وارتفاع تكلفة الواردات وخدمة الدين الخارجي؟
ثانيًا: حماية الاستثمار المنتج بقيادة القطاع الخاص
عندما تتعرض الموازنة للضغوط، لا ينبغي أن يكون الاستثمار المنتج أول ضحية للتقشف. والأهم أن يكون هذا الاستثمار، في الغالب، بقيادة القطاع الخاص؛ فالاعتماد على الاستثمار الحكومي لتعويض الصدمات قد يزيد الضغط على الدين السيادي. ويتطلب ذلك بيئة أعمال تنافسية، وحيادًا تنافسيًا، وإصلاحات تنظيمية عميقة، إلى جانب إنشاء آلية مالية تُغذّى في فترات تحسن الإيرادات، وتُفعّل خلال الصدمات لحماية المشروعات ذات العائد الإنتاجي والتصديري.
ثالثًا: الاقتراض المنتج.. قواعد واضحة لاستدامة الدين
ليست المشكلة في الاقتراض ذاته، بل فيما يموله، وكيف يُهيكل، وبأي تكلفة ومخاطر. ولدى وزارة المالية استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، يمكن تعزيزها باختبارات دورية لقدرة محفظة الدين على تحمل صدمات متزامنة في الفائدة وسعر الصرف والطاقة وتدفقات رؤوس الأموال.
ومن الضروري بمكان مواءمة عملة الاقتراض مع مصدر السداد؛ فالدين الدولاري يكون أكثر ملاءمة عندما يمول مشروعات تولد تدفقات دولارية، بينما يحتاج التمويل الموجه لمشروعات ذات عائد محلي إلى تحوط أكبر ضد مخاطر العملة. وتساعد وسادة السيولة الوقائية على تجنب اللجوء إلى الأسواق في فترات ارتفاع تكلفة التمويل أو اضطراب السيولة العالمية.

رابعًا: الإنذار المبكر والحوكمه الملزمة
يجب أن تبدأ إدارة مخاطر الدين قبل أن تتحول الضغوط إلى أزمة، فالتصرف المبكر يظل أقل كلفة من انتظار لحظة يصبح فيها هامش المناورة ضيقًا. ويتطلب ذلك منظومة إنذار مبكر تراقب فجوات الآجال، ومخاطر العملة، وتدفقات رأس المال قصيرة الأجل، وعلاوات المخاطر. كما يتطلب تعزيز الإطار المؤسسي بقواعد واضحة تساعد على التحرك في الوقت المناسب عند ارتفاع المخاطر، من خلال إطالة آجال الدين الجديد وتنويع مصادر التمويل.
خامسًا: موازنة بسيناريوهات مع البعد الاجتماعي
دلًا من بناء الموازنة على افتراض واحد، ينبغي إعداد سيناريوهات بديلة تأخذ في الحسبان تغير التضخم وأسعار الطاقة والفائدة وسعر الصرف، مع تخصيص احتياطي للطوارئ. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تراعي سياسات الإصلاح أثرها الاجتماعي، من خلال شبكة أمان اجتماعي مستهدفة تساعد على الحد من انعكاسات تقلبات الأسعار وسعر الصرف وضبط الإنفاق على الفئات الأكثر تأثرًا، بما يدعم استمرارية الإصلاح ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
الخلاصة
في عالم تتشابك فيه الصدمات الجيوسياسية مع أسعار الطاقة والفائدة العالمية، لم تعد إدارة الأزمات برد الفعل كافية. المطلوب بناء مناعة هيكلية تقوم على إنتاج حقيقي بقيادة القطاع الخاص، وصادرات تولد النقد الأجنبي، واستثمار منتج يحظى بالحماية في أوقات الضغوط، وإدارة كفؤة للدين بقواعد حوكمة واضحة، وموازنة تستعد للسيناريو الأسوأ مع شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر تأثرًا.
فمصر لا تستطيع منع الصدمات الخارجية، لكنها تستطيع الحد من انتقالها إلى الموازنة والدين، عبر تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتفعيل الأصول السيادية، وتحسين هيكل الدين، وحماية الاستثمار المنتج. والمشكلة ليست في أن تأتي الصدمة من الخارج، بل في أن تجد طريقها إلى الموازنة، ثم تتحول من صدمة مؤقتة إلى دين دائم يحد من مساحة الحركة أمام الاقتصاد في المستقبل.

الفيدرالي الأمريكي الفائدة الاقتصاد السياسة النقدية

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