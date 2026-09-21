رئيسة «الضرائب»: وزير المالية يوجه بتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في نقل المعرفة وتطوير الخبرات

قالت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال إن وزير المالية أحمد كجوك يولي اهتمامًا بتحويل التعاون مع المؤسسات والتجمعات الدولية إلى فرص عملية لنقل المعرفة وتطوير الخبرات والقدرات الضريبية، والاستفادة من التجارب الدولية في دعم خطط التطوير، مع تعزيز مشاركة الخبرات المصرية في مجالات العمل المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، في أعمال اليوم الأول لاجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند، ضمن مشاركتها في مسارات التعاون الفني بين الإدارات الضريبية للدول الأعضاء، والتي تستهدف تبادل الخبرات والممارسات والاستفادة من التجارب المختلفة في تطوير نظم الإدارة الضريبية.

وأوضحت رئيس المصلحة أن مشاركة مصلحة الضرائب في مسارات التعاون الضريبي بدول البريكس تمتد على مدار العام من خلال ممثليها في مجموعات العمل المتخصصة، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في إعداد المبادرات وخطط العمل المشتركة.

وشهد اليوم الأول حضورًا فاعلًا للوفد المصري في مناقشات مجموعات العمل، حيث تم التوافق على مقترح تقدمت به مصلحة الضرائب لتوسيع نطاق عمل المجموعة المعنية بتعزيز الإيرادات، بحيث لا يقتصر التعاون على الجوانب الإحصائية ويمتد ليشمل تبادل الخبرات والممارسات النوعية بين الإدارات الضريبية، ومن بينها أساليب تسوية المنازعات الضريبية والتعامل مع المتأخرات، وتم تضمين المقترح ضمن نطاق عمل المجموعة تمهيدًا لعرض الوثيقة على رؤساء الإدارات الضريبية.

كما شارك الوفد المصري في مناقشات الضرائب الدولية وتسعير المعاملات، والتي تم خلالها التوافق على نطاق عمل المجموعة الجديدة، بما يشمل عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود، والتسعير التحويلي، والمعاهدات الضريبية وتسوية المنازعات، تمهيدًا لعرض الوثيقة المنظمة لعمل المجموعة على رؤساء الإدارات الضريبية.

وامتدت مشاركة ممثلي المصلحة إلى مسار مصادر البيانات واستخدامها وأداة التعاون الضريبي لدول البريكس، الذي يركز على تبادل التجارب والحلول التكنولوجية المستخدمة في تطوير العمل الضريبي وتيسير الخدمات، بما يتيح الاستفادة من التطبيقات والممارسات التي طورتها الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

وكان للمشاركة المصرية حضور بارز في أعمال شبكة المرأة في مجال الضرائب بدول البريكس، حيث شاركت مصر والهند في قيادة محور التوازن بين العمل والحياة، وقدمت مصر استراتيجيات وممارسات عملية تتعلق بتحقيق التوازن وترتيب الأولويات، في إطار دعم التطور المهني للمرأة العاملة بالإدارات الضريبية.

وشاركت مصلحة الضرائب كذلك في مسار شبكة دعم الضرائب ومركز المعرفة الضريبية لدول البريكس، الذي يستهدف إتاحة وتبادل المعلومات المتعلقة بالنظم الضريبية للدول الأعضاء؛ بما يدعم الوعي الضريبي وبيئة الاستثمار، وقدمت المصلحة في هذا الإطار المعلومات الخاصة بالنظام الضريبي المصري وإجراءاته وخدماته الإلكترونية لإتاحتها ضمن المحتوى المعرفي المشترك.

يذكر أن مصلحة الضرائب يشارك في تمثيلها خلال اجتماعات الخبراء كل من الدكتور عبدالرزق شوقي معاون رئيس المصلحة ومدير عام شؤون مكتب رئيس المصلحة، والدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ومدير عام الاتفاقيات الدولية.

وتواصل مصلحة الضرائب، غدًا الثلاثاء، مشاركتها في اجتماعات الخبراء لاستكمال مناقشة بقية مجموعات العمل ومسارات التعاون.