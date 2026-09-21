اللجنة المصرية بغزة: الرئيس السيسي من أبرز المساندين للشعب الفلسطيني

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن اللجنة تبذل جهودًا كبيرة للمساهمة في إعادة الحياة إلى القطاع، والعمل على إزالة آثار الدمار ودعم عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال منصور، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد من أبرز الداعمين والمساندين للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الدعم المصري المقدم لأهالي القطاع في مختلف المجالات.

وتابع أن العلم المصري يرفع في مختلف أنحاء قطاع غزة، لافتًا إلى أن شوارع القطاع كانت تتزين بالأعلام المصرية، تعبيرًا عن مشاعر الدعم والتقدير لمصر وتشجيعًا للمنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.

وأشار منصور، إلى أن مصر كان لها دور في التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا استمرارها في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.

الدعم المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني

ووجه المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، تقديرًا لما وصفه بالدعم المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني ومساندته للبقاء على أرضه.