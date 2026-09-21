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تراجع جماعي لسعر الريال السعودي في 16 بنكا اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي لسعر الريال السعودي في 16 بنكا اليوم

تراجع سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين
تراجع سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين
رانيا أيمن

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 تراجعا جماعيا في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات حيث تراوحت أسعار الشراء بين 13.37 جنيه و13.84 جنيه بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.83 جنيه و13.97 جنيه، جاء ذلك بعد ان شهد الريال تراجعاً طفيفاً يوم أمس الاحد ليستمر في تراجعه اليوم أيضاً.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.84 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

بينما سجل الريال السعودي في بنك HSBC نحو 13.81 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.79 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.78 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع. 

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.78 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك البركة نحو 13.76 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.75 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.75 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 13.73 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK نحو 13.66 جنيه للشراء و13.97 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.47 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 13.37 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.

الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم العملات العربية

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