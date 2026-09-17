كم سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم في بنك مصر؟

واصلت أسعار العملات العربية ارتفاعها في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع صعود الدولار.

استقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

تداول سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر ليصل سعر الشراء إلى 13.86 جنيه، 13.91 جنيه سعر البيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر عند 14.18 جنيه سعر الشراء، وصل سعر البيع 14.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

واصل الدينار الكويتي، وهو أعلى العملات العربية قيمة، ارتفاعه أمام الجنيه المصري في بنك مصر، حيث بلغ سعر الشراء 165.56 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 170.36 جنيه.

أسعار عملات عربية أخرى في بنك مصر

وفي سياق متصل، شهدت باقي العملات الخليجية والعربية ارتفاعات مماثلة في بنك مصر ،إذ بلغ سعر الريال القطري 13.51 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار البحريني 136.32 جنيه للشراء و138.59 جنيه للبيع.

أما الدينار الأردني فوصل إلى 73.09 جنيه للشراء و73.80 جنيه للبيع.

بينما بلغ الريال العُماني 133.60 جنيه للشراء و135.71 جنيه للبيع.