قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبرج: السعودية تستهدف استئناف تشغيل خط أنابيب شرق-غرب بنصف طاقته خلال أيام
بزشكيان يدعو الإيرانيين إلى الدراجات والمشي لمواجهة أزمة الطاقة
مسيرة تستهدف معسكرًا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال العراق
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في أسيوط
السجن 31 عامًا لإسرائيلي أدين بالتجسس لصالح إيران
مجدي عبدالغني: الزمالك بوضعه لن ينافس على بطولات.. وما يفعله إعجاز
مواعيد مباريات اليوم الخميس 17-9-2026 والقنوات الناقلة
بطاريات التخزين كلمة السر.. كيف تستعد شبكة الكهرباء لاستقبال 45% طاقة متجددة؟
الصحة الفلسطينية تحذر من أزمة وقود تهدد عمل المستشفيات في غزة
مظاهرات في سوريا.. ارتفاع أسعار الطاقة يشعل احتجاجات في عدة دول حول العالم
3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بطاريات التخزين كلمة السر.. كيف تستعد شبكة الكهرباء لاستقبال 45% طاقة متجددة؟

مشروع طاقة الشمسية وبطاريات التخزين
مشروع طاقة الشمسية وبطاريات التخزين
وفاء نور الدين

تواصل مصر تنفيذ خطتها للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالتوازي مع تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والانبعاثات الكربونية.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهو ما يفرض متطلبات جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، سواء من حيث قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة أو الحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

وفي هذا السياق بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة، مستجدات خطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030، إلى جانب القدرات المستهدفة حتى عام 2040، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة والجداول الزمنية لتنفيذها.

بطاريات تخزين الكهرباء

ويبرز تخزين الكهرباء كأحد المحاور المهمة في خطة التوسع في الطاقة المتجددة، حيث ناقش الاجتماع خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين، من خلال إقامة محطات مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات تخزين مستقلة.

وتستهدف هذه الخطوة تعظيم الاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، وتحقيق مزيد من الاستقرار للشبكة الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسمح بإدارة الطاقة بصورة أكثر كفاءة وفق احتياجات الشبكة.

تطوير الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة

ولا تقتصر خطة التحول إلى الطاقة النظيفة على إنشاء محطات جديدة، إذ تعمل وزارة الكهرباء بالتوازي على تطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة المقرر إضافتها خلال السنوات المقبلة.

وتشمل أعمال تدعيم الشبكة إنشاء خطوط نقل كهرباء جديدة، ورفع كفاءة وتدعيم الخطوط القائمة، إلى جانب إنشاء محطات محولات جديدة وإجراء توسعات في محطات قائمة، بما يدعم جاهزية البنية التحتية لاستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

خطة لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعداد خطط لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال والطلب على الطاقة الكهربائية، وتوفير التغذية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية بمختلف المحافظات.

كما تتضمن خطة العمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك وخفض معدل استهلاك الوقود، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

استراتيجية حتى 2040

وفي إطار تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وجه وزير الكهرباء بإعداد سيناريوهات وبدائل مختلفة تتضمن القدرات المطلوب إضافتها، وبطاريات التخزين اللازمة، والجداول الزمنية لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات في ضوء المستجدات، خاصة مع تسارع نمو الأحمال وتغير موقف القدرات المتاحة، مع استمرار مراجعة مؤشرات الأداء وتقييمها لمواجهة أي تغيرات محتملة.

وتتحرك وزارة الكهرباء في مسارين متوازيين؛ الأول زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028، والثاني تطوير شبكة الكهرباء وبنية التخزين بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة والحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الشبكة القومية للكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

حسن شحاتة

أهملتني في مرضي وأساءت معاملتي.. ماذا قال حسن شحاتة في بلاغه ضد زوجته الثانية؟

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

سعر الذهب

بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة.. تراجع سعر الذهب عالميا وارتفاع المحلي

ترشيحاتنا

الضرائب العقارية

الضرائب العقارية تتيح تصحيح الإقرار والطعن على التقييم

عقارات

هل الوقت مناسب لشراء أو بيع عقارات؟.. خبير يقدم نصائح مهمة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مصر تدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعمها للسعودية.. أحمد موسى: مكة المكرمة خط أحمر ونرفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية

بالصور

“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينة الطعمية الهشة على أصولها

“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينه الطعمية الهشة على أصولها
“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينه الطعمية الهشة على أصولها
“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينه الطعمية الهشة على أصولها

عمال "بوش" يضغطون على أوروبا لإنقاذ وظائف السيارات من موجة التسريحات

بوش
بوش
بوش

فوائد خارقة لجسمك.. ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة وبسيطة

سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة و بسيطة
سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة و بسيطة
سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة و بسيطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد