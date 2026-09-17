رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد مشروع استزراع سمكي على طريق تنيدة – منفلوط

أجرى الأستاذ عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، يرافقه الدكتور محمد زين، نائب أول رئيس المركز، متابعة ميدانية لأحد مشروعات الاستزراع السمكي المحملة على مشروع زراعي بمنطقة طريق تنيدة – منفلوط.

وأوضح رئيس المركز ان المشروع يضم حوضًا سمكيًا يستوعب نحو 100 ألف زريعة من أسماك البلطي، ومن المستهدف أن تتراوح الطاقة الإنتاجية للحوض بين 60 و80 طنًا من الأسماك.

ويأتي المشروع في إطار التوسع في المشروعات الإنتاجية المتكاملة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي والمياه، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم الأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمشروعات الزراعية.

جدير بالذكر أن الأعمال بحوض السمك من وضع الزريعة و متابعة الإنتاج تتم تحت إشراف هيئة الثروة السمكية.

وأكد رئيس المركز أهمية تشجيع ودعم المشروعات الجادة، والعمل على تذليل ما قد يواجهها من تحديات، بما يتوافق مع توجهات المحافظة نحو دعم الاستثمار والتنمية المستدامة بمركز ومدينة بلاط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الدكتورة حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، بالعمل على دعم المشروعات الزراعية والإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.