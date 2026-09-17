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بالأرقام.. أمير هشام يكشف تفاصيل صفقة انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. أمير هشام يكشف تفاصيل صفقة انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن صفقة انتقال خوان بيزيرا لاعب الزمالك إلى شباب الأهلي دبي حسمت بشكل نهائي، ويتبقى فقط بعض الإجراءات البسيطة والإعلان الرسمي.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الزمالك سوف يرسل البطاقة الدولية لـ بيزيرا بعدما يجرى اللاعب الكشف الطبي في دبي، وبعد اجتيازه سوف يتمم الناديين إجراءات الصفقة وبعدها يقوم الزمالك بتحويل البطاقة الدولية، وبعدها شباب الأهلي يقوم بتحويل 3 مليون دولار من إجمالي 5 مليون دولار قيمة الصفقة، وسيتم استلام المبلغ في مدة أقصاها أسبوع.

وأضاف: الزمالك سيحصل على 5 مليون دولار كاملة تدخل خزينة النادي، ولا يوجد نسبة بيع لنادي أوليكساندريا الأوكراني. طبقا للمعلومات من داخل نادي الزمالك.

وزاد: في حالة تأخير نادي شباب الأهلي ارسال 3 مليون دولار، فأن الزمالك سيصبح من حقه الحصول على 5 مليون دولار "كاش".. وفي حالة ارسال الـ3 مليون دولار، يتبقى للزمالك مليوني دولار يحصل عليهم على دفعتين..

وأكمل: الزمالك سيحصل على 20% من نسبة إعادة بيعه لأي نادٍ مستقبلًا، من أي مكاسب مالية تتجاوز الـ5 مليون دولار التي يحصل عليها الزمالك، أي أنه حال بيع بيزيرا بـ7 مليون دولار، فأن نسبة الزمالك تُحسب من مكسب شباب الأهلي (نسبة 20% من الـ2 مليون دولار فوق المبلغ المدفوع للزمالك).

وأشار إلى أنه حال وصول عروض لبيزيرا من مصر تكون الأولوية لنادي الزمالك، مع ابلاغ النادي بالعرض المقدم وقيمته المالية، وفي حالة عدم قدرة الزمالك على تلبية المطالب المالية يكون من حق اللاعب الانتقال لاي نادٍ يريده.

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