شخصية العام الثقافية.. الشيخ ذياب بن زايد يكرم نجاة الصغيرة في أبوظبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تكريم الفنانة نجاة الصغيرة، ومنحها جائزة «شخصية العام الثقافية» ضمن فعاليات الدورة العشرين لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها الراسخة في الأغنية العربية الحديثة.

نجاة الصغيرة

وظهر الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، خلال مراسم التكريم، حيث حرص على تكريم الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، التي حضرت الجلسة الخاصة المكرمة بها ضمن البرنامج الثقافي للجائزة.

ويأتي هذا الاحتفاء بنجاة الصغيرة ضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المقامة خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، حيث حظي ظهورها وتكريمها بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد جائزة «شخصية العام الثقافية» من أبرز أوجه التكريم التي تقدمها جائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبلغ قيمتها المالية مليون درهم إماراتي، إلى جانب الميدالية الذهبية وشهادة التقدير.

وجاء اختيار نجاة الصغيرة للجائزة تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها المؤثرة في إثراء المشهد الثقافي والفني العربي، وما قدمته من مدرسة غنائية فريدة تميزت بصوتها الدافئ وإحساسها المرهف.

كما ارتبط اسم نجاة الصغيرة بإثراء الأغنية العربية الفصحى، من خلال تقديمها قصائد لكبار الشعراء، من بينهم نزار قباني وكامل الشناوي، لتظل أعمالها حاضرة في الوجدان العربي عبر أجيال متعاقبة.