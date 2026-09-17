عيب ومتجيش منهم.. محمد أضا يُعلق على لافتة جمهور الزمالك لمعتمد جمال

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على اللافتة التي رفعها عدد من جمهور الزمالك لمدرب الفريق معتمد جمال خلال مباراة غزل المحلة الاربعاء من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «متجيش من جمهور الزمالك اللافتة التي تم رفعها لمعتمد جمال "ماشي بنور الله بدعي بقول يا رب"».

وأردف قائلًا: «كلنا ماشيين بنور ربنا.. لكن المعنى المقصود مش حلو يا جماعة، أنا مبحبش إنقاص حق المجتهد».

وتابع أضا قائلًا: «لو كانت اللافتة من جمهور منافس.. يعني كانت من جمهور غزل المحلة مثلا كنا قلنا عيب ومينفعش، ولكن أن تحدث من جماهير الزمالك فهي شيء سلبي ولا نتمنى تكرارها».

وحول أحداث مباراة غزل المحلة والزمالك، قال أضا: «النتيجة راحت للزمالك، ولكن اللقاء بكل صراحة غزل المحلة كان الأفضل مليون%».

وأضاف أضا: «خالد جلال أحدث طفرة في أداء غزل المحلة.. وتحية لخالد جلال وللاعبي المحلة.. التوفيق لم يحالف لاعبي المحلة في اللقاء».