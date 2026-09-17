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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل.. تفاصيل

تلف محرك السيارة
تلف محرك السيارة
كريم عاطف

يعد محرك السيارة من أكثر الأجزاء التي تحتاج إلى متابعة وصيانة دورية، خاصة أن بعض الأعطال التي تبدأ بمؤشرات بسيطة قد تتطور خلال فترة قصيرة إلى أضرار جسيمة تتطلب إصلاحات مكلفة أو تغيير أجزاء رئيسية من المحرك. 

وفي كثير من الحالات، لا يكون السبب مرتبط بعمر المحرك فقط، وإنما بعادات استخدام خاطئة أو إهمال المتابعة الدورية، لمستويات الزيت وسوائل التبريد ‏والالتزام بمواعيد الصيانة ‏

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 أسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل.

1- نقص زيت المحرك

يأتي نقص زيت المحرك على رأس الأسباب التي قد تؤدي إلى تلف المحرك، إذ يعمل الزيت على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية المتحركة وتوفير التزييت اللازم لها، وعند انخفاض مستواه بشكل كبير نتيجة التسريب أو عدم المتابعة، ترتفع درجات الحرارة ويزداد الاحتكاك، وقد يصل الأمر إلى توقف المحرك عن العمل وتعرض مكوناته الداخلية لأضرار بالغة.

2- إهمال تغيير الزيت والفلتر

لا يقتصر الأمر على التأكد من وجود الزيت، وإنما يجب تغييره في المواعيد المحددة وفقا لتوصيات الشركة المصنعة، ومع الاستخدام لفترات طويلة، يفقد الزيت جزء من خواصه وتتراكم الرواسب والشوائب، ما قد يؤدي إلى انسداد مجاري الزيت وتقليل قدرته على الوصول إلى الأجزاء الحيوية داخل المحرك، وهو ما يسرع من تاكلها.

3- ارتفاع حرارة المحرك

خلل منظومة التبريد من أخطر المشكلات التي يجب عدم تجاهلها، سواء بسبب نقص سائل التبريد، أو وجود تسريب، أو تلف مضخة المياه، أو تعطل مروحة التبريد، استمرار القيادة مع ارتفاع الحرارة قد يتسبب في تلف جوان وش السلندر أو اعوجاج رأس الأسطوانة، وقد يصل الأمر إلى أضرار كبيرة في المحرك.

4- انقطاع سير الكاتينة

يلعب سير التوقيت دور أساسي في تنظيم حركة عمود الكامات والصمامات مع حركة المكابس، وفي المحركات التي يمكن أن يحدث فيها تلامس بين الصمامات والمكابس عند انقطاع السير، قد يؤدي انقطاعه أثناء التشغيل إلى اصطدام الأجزاء ببعضها وتلف الصمامات والمكابس ومكونات أخرى.

5- دخول المياه إلى المحرك

القيادة داخل تجمعات المياه العميقة تمثل خطر حقيقي على المحرك، خصوصا إذا وصلت المياه إلى فتحة سحب الهواء، دخول كمية كبيرة من المياه إلى غرفة الاحتراق قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"القفل الهيدروليكي"، لأن الماء لا ينضغط مثل الهواء، ما قد يتسبب في اعوجاج أو كسر أذرع التوصيل وتلف أجزاء داخلية بالمحرك.

محرك السيارة صيانة دورية المحرك عمر المحرك نقص زيت المحرك إهمال تغيير الزيت والفلتر ارتفاع حرارة المحرك انقطاع سير الكاتينة دخول المياه إلى المحرك

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