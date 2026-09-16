من غير ما تغير إعدادات الراوتر.. حيل ذكية لتوصيل موبايلك بالواي فاي

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لتوصيل هاتفك بشبكة Wi-Fi المنزلية المغلقة دون الحاجة لإدخال كلمة المرور أو إعادة تعيين إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر)، فإليك أبرز الطرق الرسمية والآمنة المتاحة لتسهيل الاتصال:

توجد العديد من الطرق لفتح ال Wi-Fi باستخدام تطبيقات مخصصة لذلك، ولكن من الممكن أن يضر بجهازك لأن البرامج والتطبيقات المستخدمة فيذلك غالباً ما تتضمن فيروسات وبرامج ضارة، قد يستخدمها الهاكرز للوصول إلى بيانات المستخدمين ومعلومات الدفع.

رغم انتشار برامج وتطبيقات تزعم قدرتها على فتح شبكات الـ Wi-Fi المغلقة أو كشف كلمات المرور مجانًا، إلا أن استخدامها ينطوي على مخاطر أمنية جسيمة تهدد سلامة جهازك.

تُشير التقارير التقنية إلى أن غالبية هذه التطبيقات مجهولة المصدر تُعد بمثابة فخاخ رقمية؛ إذ تتضمن برمجيات خبيثة وفيروسات يزرعها المخترقون (الهاكرز). وبمجرد تثبيتها، تمنح المهاجمين صلاحيات واسعة للوصول إلى بياناتك الشخصية، وصورك، ومعلومات الدفع والبطاقات الائتمانية وسرقتها.

طرق آمنة وبديلة للاتصال بالإنترنت:

بدلاً من المخاطرة بجهازك، يمكنك الاعتماد على وسائل رسمية وآمنة بموافقة صاحب الشبكة:

مشاركة الاتصال عبر رمز QR: مسح الرمز من هاتف متصل بالشبكة بالفعل دون الحاجة لكتابة كلمة المرور.

خاصية WPS: الاتصال المباشر بالضغط على زر WPS في جهاز الراوتر إذا كان يدعم هذه الميزة.

كيفية فتح شبكة Wi-Fi بدون باسوورد

على الرغم من أن العديد من هواة الكمبيوتر والإنترنت يرددون وجود رقم Wi-Fi سري يفتح جميع شبكات Wi-Fi، ولكن هذا غير صحيح بالمرة لكن لحسن الحظ توجد طريقة سهلة ورسمية يمكنك من خلالها فتح شبكة Wi-Fi مغلقة بدون باسورد أو برنامج.

فتح شبكة Wi-Fi بدون برامج

1- ادخل إلى إعدادات Wi-Fi لهاتفك الذكي.

2- اختر أي شبكة Wi-Fi قريبة منك، وتأكد من أن إشارتها تعد قوية حتى لا تلاحظ بطء في الإنترنت، ثم انسخ اسم الشبكة التي تريد الاتصال بها بدون باسورد أو برامج.

3- عليك الضغط على خيار إضافة شبكة جديدة، ولصق اسم الشبكة في المكان المحدد.

4- اكتب كلمة المرور الخاصة بالشبكة لا تقلق، فقط قم بكتابة "admin" في مكان كلمة المرور.

5- الضغط على إعدادات IP ويجب أن يكون لديك تحديد ثابت ليتم تحويلك إلى صفحة بها العديد من الخيارات، في خيار IP Address ادخل رمز 168.1.5 ثم قم بتأكيد الاتصال من خلال زر Connect الموجود في وانتظر حتى يتم الاتصال بالشبكة، وبذلك تكون قد تمكنت من فتح شبكة واي فاي مغلقة بدون باسوورد أو تحميل برنامج.